Juventus-Damsgaard | bianconeri disposti a scambiare Bernardeschi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Lacontinua a muoversi sul mercato. Oltre alla trattativa difficile per Locatelli si sta parlando di un interesse deiperdella Sampdoria. Il giovane danese classe 2000? è nei radar della Vecchia Signora, si tratterebbe di un altro colpo in prospettiva. In attesa di novità sul fronte Locatelli e su quelle relative a Chiellini e Dybala, non va sottovalutata la strada: come potrebbe svilupparsi la trattativa?è reduce da un’ottima stagione e da un Europeo di grandissimo ...

... della Rai ha fatto il punto della situazione in casa. Tanti gli argomenti trattati, dal futuro di Cristiano Ronaldo a quello di Pogba. Ma si inizia dal possibile scambio- ...CALCIOMERCATO: BERNARDESCHI PER? Federico Bernardeschi e 30 milioni di euro: questo il prezzo che il calciomercatopotrebbe mettere sul piatto per arrivare a Mikkel. Come ...La Juventus avrebbe pensato anche a Marcelo Brozovic ... questa trattativa per arrivare alle prestazioni del giovane MIkkel Damsgaard, che sarebbe seguito anche da Milan, Tottenham ed Inter.La Juventus si inserisce nella corsa a Mikkel Damsgaard, esterno classe 2000 della Sampdoria messosi in luce con la maglia della Danimarca nel corso di Il centrocampista della Samp nel mirino della Ju ...