Francesca Pascale | decisione irremovibile | non tornerà più indietro

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Unanecessaria perche ha deciso con convinzione di non tornare mai piùè stata conosciuta in Italia come la fidanzata di Silvio Berlusconi nel 2012, all’annuncio della loro rottura nel 2019 la showgirl è sparita dagli schermi e dai gossip, salvo rientrarci oggi. In un’intervista rilasciata a La L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

HuffPostItalia : Ddl Zan, Francesca Pascale: 'Mi sbattezzo, questa Chiesa omofoba mi ha deluso' - fattoquotidiano : Ddl Zan, Francesca Pascale: “la Chiesa dimentica il Vangelo e fa ingerenza politica, io pronta a sbattezzarmi” - fanpage : 'Sono pronta a ‘sbattezzarmi, resto credente ma una Chiesa che discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politi… - samoggio : RT @eloisapics: La sinistra riparta da Francesca Pascale. #ddlZan #LGBTQ - formichenews : Da #ForzaItalia allo sbattezzo. #FrancescaPascale vista da Pizzi ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pascale

Tra le voci più recenti unitesi c'è addirittura quella di, ex compagna di Silvio Berlusconi , che ha dichiarato a Repubblica di aver avviato le procedure per sbattezzarsi, come atto ...... Renzi e Salvini chiedono l'accordo per un nuovo testo Legge Zan oggi in aula, la Lega cerca di prendere tempo: c'è lo spettro del rinvio a settembrebacchetta Forza Italia sul ddl ...Francesca Pascale è stata conosciuta in Italia come la fidanzata di Silvio Berlusconi nel 2012, all’annuncio della loro rottura nel 2019 la showgirl è sparita dagli schermi e dai gossip, salvo ...Resta credente, ma Francesca Pascale, “delusa” da una chiesa “omofoba e che fa ingerenza politica sul ddl Zan” vuole sbattezzarsi. L’ex compagna di Silvio Berlusconi non ha mai nascosto la sua posizio ...