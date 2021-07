Covid, a Roma contagi quasi quintuplicati dopo festeggiamenti Euro 2020 (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – “Stiamo pagando il cosiddetto ‘effetto Gravina’ ma senza complicazioni negli ospedali. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l’effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni”. È quanto ha dichiarato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato commentando l’incremento di contagi evidente soprattutto nella Capitale dove i positivi al Covid sono passati dai 122 dell’11 luglio ai 577 di ieri. Un numero più che quadruplicato. Stesso andamento per i contagi registrati nella Regione Lazio arrivati ieri ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – “Stiamo pagando il cosiddetto ‘effetto Gravina’ ma senza complicazioni negli ospedali. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l’effetto del calo di tensione in occasione deiper glipei, che durerà ancora alcuni giorni”. È quanto ha dichiarato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato commentando l’incremento dievidente soprattutto nella Capitale dove i positivi alsono passati dai 122 dell’11 luglio ai 577 di ieri. Un numero più che quadruplicato. Stesso andamento per iregistrati nella Regione Lazio arrivati ieri ...

