Van Gogh virtuale in uno spettacolo immersivo

(Di martedì 20 luglio 2021) New York propone un tour di Vanattraverso la sua vita e le opere. Proiezioni di immagini con luci e suoni accendono le pareti delle sale espositive di Skylight a Manhattan. Dal baule di Vanun acquerello agreste Com’è strutturato il percorso di Van? “Van: the immersive experience” è

Advertising

RaiCultura : ? “Sto cercando. Sto cercando. Ci sono dentro con tutto il mio cuore'. VINCENT VAN GOGH #CondividiLaCultura ??… - ValerioLivia : RT @CaterinaCategio: @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @GerardLDonadoni @migliaccio31 @marialves53 @LunaLeso @angela3nipoti1 @mar… - GerardLDonadoni : RT @NadiaZanelli1: @migliaccio31 @angela3nipoti1 @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @Matibo11 @ValerioLivia… - BrindusaB1 : RT @NadiaZanelli1: @migliaccio31 @angela3nipoti1 @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @Matibo11 @ValerioLivia… - GwenMottram : Imagine Van Gogh. -

Ultime Notizie dalla rete : Van Gogh

Nei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta Corrado d'Elia , dopo i monologhi dedicati ae Beethoven, ha esplorato invece le altezze poetiche dell' Inferno di Dante, intervallando la lettura ...Leggi Anche => Test di- Quali sono le cose che temi di più? Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun ...Tutte le attrazioni che non dovete perdervi durante una vacanza nel Sud della Francia, ecco cosa vedere per godervela al meglio.Il baule di Van Gogh conteneva disegni e l'acquerello "Prato e la chiesa di San Giacomo" risalente al primo periodo artistico di Vincent.