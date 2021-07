Vaccini ai giovani, scontro Zingaretti-Salvini (Di martedì 20 luglio 2021) Vaccini ai più giovani al centro dello scontro fra il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il leader della Lega Matteo Salvini, protagonisti di un botta e risposta dopo le affermazioni del leghista che ha sconsigliato la somministrazione nei ragazzi. “Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile di giovani si Vaccini”, spiega stamane in un’intervista al Corriere della Sera, Zingaretti affermando che sostenere, come ha fatto Salvini, che vaccinare ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021)ai piùal centro dellofra il governatore del Lazio Nicolae il leader della Lega Matteo, protagonisti di un botta e risposta dopo le affermazioni del leghista che ha sconsigliato la somministrazione nei ragazzi. “Invitare ia non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile disi”, spiega stamane in un’intervista al Corriere della Sera,affermando che sostenere, come ha fatto, che vaccinare ...

borghi_claudio : Non sono I SOVRANISTI ad avere un problema con i vaccini ai giovani, sono I DATI. #giùlemanidairagazzi I sovranist… - nzingaretti : Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile… - HuffPostItalia : I sovranisti hanno un problema con i vaccini per i giovani - Iusername70 : Ho una mia tesi: vaccinare tutte le categorie a rischio (sappiamo tutti ormai quali sono). Poi vaccinare la popolaz… - fabtrenti : RT @Marco_dreams: Il Primario della mutua Dott. Salvini: “Il 95% dei morti ha più di 60 anni”. Papilloma Virus, contro il tumore cervicale… -