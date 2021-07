Si finge meccanico per derubare un automobilista in difficoltà: arrestato (Di martedì 20 luglio 2021) Un 20enne tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato della Questura di Perugia per aver rubato il portafoglio ad un automobilista che era rimasto in panne con la vettura. Il giovane si è finto ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 20 luglio 2021) Un 20enne tunisino è statodalla Polizia di Stato della Questura di Perugia per aver rubato il portafoglio ad unche era rimasto in panne con la vettura. Il giovane si è finto ...

Si finge meccanico per derubare un automobilista in difficoltà: arrestato Il giovane si è finto un meccanico, offrendosi di aiutare l'uomo. Con una scusa si è introdotto nell'abitacolo, impossessandosi del portafoglio dell'automobilista e allontanandosi con la scusa di ...

