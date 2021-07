Market Research Platform Suzy Appoints TikTok' s Sofia Hernandez to its Board of Directors

(Di martedì 20 luglio 2021) ... a leadingsoftwareannounced today the appointment of, ... 'It's an honor to be appointed to'sofand to support their exciting business. As ...

Advertising

Augusto41867256 : RT @VertivIT: Secondo 451 Research, entro il 2022 il mercato globale dei data center modulari prefabbricati avrà un valore di 4,2 miliardi… - VertivIT : Secondo 451 Research, entro il 2022 il mercato globale dei data center modulari prefabbricati avrà un valore di 4,2… - BettoLama : RT @Digital4_biz: «Abbiamo [...] aperto la strada a una nuova generazione di ricerche di mercato che va oltre la Market Research tradizion… - Smatix3 : RT @Digital4_biz: «Abbiamo [...] aperto la strada a una nuova generazione di ricerche di mercato che va oltre la Market Research tradizion… - about_big_data : RT @Digital4_biz: «Abbiamo [...] aperto la strada a una nuova generazione di ricerche di mercato che va oltre la Market Research tradizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Market Research

Mark Up

Hernandez, currently TikTok's Head of U. S. Business Marketing, helped lay the foundation for Suzy's exponential growth as an early executive NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Suzy , a leadingsoftware platform announced today the appointment of Sofia Hernandez, Head of U. S. Business Marketing at TikTok, to its Board of Directors. Hernandez is a global marketing veteran ...È quanto si legge nel May MonthlyPulse Report pubblicato dall'istituto di analisi Counterpoint. Jene Park, analista senior di Counterpoint, ha commentato: 'Le vendite ...Il mercato smartphone mostra dinamiche di cambiamento interessanti. Xiaomi supera Apple per market share, ed i consumatori credono nei "ricondizionati" ...OPPO e le sue sussidiarie (che comprendono anche i marchi OnePlus e realme) hanno conquistato il secondo posto nel mercato globale degli smartphone a maggio 2021 con una quota del 16% delle vendite un ...