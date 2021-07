Gazzetta: Spalletti prova a ricucire con la diplomazia lo strappo tra Insigne e De Laurentiis (Di martedì 20 luglio 2021) Luciano Spalletti vorrebbe trattenere Insigne e allora lavora in sordina, utilizzando le vie diplomatiche, per ricucire lo strappo tra il capitano e il presidente De Laurentiis. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Il tecnico con ottima diplomazia, senza invadere il campo della società, ha lasciato intendere in maniera chiara che lui vuole Lorenzo ancora capitano del suo Napoli. E finora sta provando a smussare angoli e ricucire”. Insigne non è un problema per lo spogliatoio del Napoli, anzi, ecco la diversità rispetto ai ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) Lucianovorrebbe tratteneree allora lavora in sordina, utilizzando le vie diplomatiche, perlotra il capitano e il presidente De. Lo scrive ladello Sport. “Il tecnico con ottima, senza invadere il campo della società, ha lasciato intendere in maniera chiara che lui vuole Lorenzo ancora capitano del suo Napoli. E finora stando a smussare angoli e”.non è un problema per lo spogliatoio del Napoli, anzi, ecco la diversità rispetto ai ...

