CNN+, nel 2022 arriva il servizio streaming della CNN. Ecco come sarà (Di martedì 20 luglio 2021) CNN+ La Cnn annuncia una storica svolta. Anzi, un’evoluzione. Nel 2022 l’emittente televisiva statunitense all-news lancerà un proprio servizio di contenuti in streaming: CNN+. Si tratterà di una piattaforma parallela al network tv tradizionale, che non richiederà un abbonamento via cavo e che proporrà programmi originali, come annunciato dai vertici della prestigiosa testata a stelle e strisce. CNN+ fornirà dalle 8 alle 12 ore di programmazione quotidiana, di cui sei originali, con nuovi contenuti e altri d’archivio. I costi del ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 luglio 2021)La Cnn annuncia una storica svolta. Anzi, un’evoluzione. Nell’emittente televisiva statunitense all-news lancerà un propriodi contenuti in. Si tratterà di una piattaforma parallela al network tv tradizionale, che non richiederà un abbonamento via cavo e che proporrà programmi originali,annunciato dai verticiprestigiosa testata a stelle e strisce.fornirà dalle 8 alle 12 ore di programmazione quotidiana, di cui sei originali, con nuovi contenuti e altri d’archivio. I costi del ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : CNN+, nel 2022 #Arriva il #Servizio #Streaming #Della CNN. Ecco come sarà - Billa42_ : CNN debutterà con un servizio streaming nel 2022 - periodicodaily : CNN debutterà con un servizio streaming nel 2022 #CNN #streaming @Billa42_ - tvdigitaldivide : CNN lancerà nel 2022 CNN+, nuovo servizio in streaming - rhizostomus : RT @maurizioacerbo: Nel film 'americani' tutti vivono in case enormi ma la realtà sembra diversa -