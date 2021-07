Bezos porta nello spazio due generazioni di ‘astronauti-turisti’

(Di martedì 20 luglio 2021) E’ con un tweet che la Blue Origin di Jeffconferma che i suoi’ e ‘spaziali’ hanno “completato il training e sono pronti per il lancio”. A bordo della New Shepard partono con Jeff– alle 15 ora italiana dal deserto texano – il giovanissimo 18enne olandese Oliver Daemen, la statunitense 82enne Wally Funk, ed il fratello del fondatore del colosso dell’ecommerce Amazon, Mark. Un volo suborbitale che il miliardario americano ha voluto organizzare proprio nel 52esimo anniversario del primo approdo dell’uomo sulla Luna, il 20 luglio del 1969. La visione di partire nel ...

... primo americano a volare nello spazio) di Blue Origina circa 100 chilometri di quota una ... Dopo l'atterraggio di oggidovrebbe rivelare il costo dei biglietti di Blue Origin per questa ...... Markè anche un pompiere volontario . Il suo lavoro nel dipartimento dei vigili del fuoco di Scarsdale lospesso a rischiare la vita, con buona pace dei suoi figli e di sua moglie Lisa ...E’ con un tweet che la Blue Origin di Jeff Bezos conferma che i suoi ‘astronauti’ e ‘turisti’ spaziali’ hanno “completato il training e sono pronti per il lancio”. A bordo della New Shepard partono co ...Jeff Bezos questa volta si espanderà verso lo spazio: oggi il viaggio suborbitale inaugurale della sua Blue Origin con altre tre persone.