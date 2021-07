ATP Umago 2021, Alessandro Giannessi vince ancora e si regala Richard Gasquet (Di martedì 20 luglio 2021) Anche il primo turno del tabellone principale del torneo ATP Umago 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Plava Laguna Croatia Open, giocato sulla terra battuta outdoor croata, sorride al qualificato azzurro Alessandro Giannessi, che supera il ceco Jirí Veselý per 7-6 (4) 7-5 in due ore ed un minuto di gioco. Per lui al secondo turno la testa di serie numero 4, il francese Richard Gasquet. Nel primo set Giannessi è il primo a tentare la fuga, grazie allo strappo a zero ottenuto nel terzo gioco. Il ceco però resta aggrappato alla partita ed ai vantaggi dell’ottavo ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Anche il primo turno del tabellone principale del torneo ATPdi tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Plava Laguna Croatia Open, giocato sulla terra battuta outdoor croata, sorride al qualificato azzurro, che supera il ceco Jirí Veselý per 7-6 (4) 7-5 in due ore ed un minuto di gioco. Per lui al secondo turno la testa di serie numero 4, il francese. Nel primo setè il primo a tentare la fuga, grazie allo strappo a zero ottenuto nel terzo gioco. Il ceco però resta aggrappato alla partita ed ai vantaggi dell’ottavo ...

