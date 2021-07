Vi sveliamo tutti i segreti del nuovo Statuto a 5 Stelle (Di lunedì 19 luglio 2021) Davide Gatto Il MoVimento 5 Stelle ha vissuto molte trasformazioni nella sua decennale storia, oggi parte l’ennesima “Revisione” con un nuovo Statuto che, se passasse il voto/ratifica degli iscritti, farebbe nascere una nuova organizzazione, mettendo in pensione definitivamente il reggente Crimi, capo politico dal Gennaio 2020 e aprendo ufficialmente all’era Conte. Molte sono le novità, andiamo a guardarle una alla volta. P Come Presidente (e Vicepresidente) Il documento rimanda molta materia a futuri regolamenti attuativi. La parte che sicuramente è scritta nel dettaglio è rappresentata dalla descrizione della figura e dei compiti ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 luglio 2021) Davide Gatto Il MoVimento 5ha vissuto molte trasformazioni nella sua decennale storia, oggi parte l’ennesima “Revisione” con unche, se passasse il voto/ratifica degli iscritti, farebbe nascere una nuova organizzazione, mettendo in pensione definitivamente il reggente Crimi, capo politico dal Gennaio 2020 e aprendo ufficialmente all’era Conte. Molte sono le novità, andiamo a guardarle una alla volta. P Come Presidente (e Vicepresidente) Il documento rimanda molta materia a futuri regolamenti attuativi. La parte che sicuramente è scritta nel dettaglio è rappresentata dalla descrizione della figura e dei compiti ...

