Torna The Grand Tour. Jeremy Clarkson: 'Auto elettriche? Preferisco le Alfa Romeo' (Di lunedì 19 luglio 2021) Il trio che ha fatto la fortuna di 'Top Gear', Jeremy Clarkson - James May - Richard Hammond, Torna con una nuova edizione di 'The Grand Tour' su Amazon Prime Video dal 30 luglio. Il documentario del ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 19 luglio 2021) Il trio che ha fatto la fortuna di 'Top Gear',- James May - Richard Hammond,con una nuova edizione di 'The' su Amazon Prime Video dal 30 luglio. Il documentario del ...

