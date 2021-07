Superbike, Jonathan Rea parteciperà alla 8 ore di Suzuka. Con lui Alex Lowes e Lucas Mahias (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli sport motoristici si preparano alle gare endurance di altissimo livello. Tra le due ruote il 7 novembre sarà caratterizzato dalla 8 ore di Suzuka, ultimo appuntamento del Mondiale di categoria. Non corsa nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, torna di gran carriera quest’anno. La Kawasaki, campionessa uscente, ha reso noto il terzetto con cui parteciperà all’evento, confermando Jonathan Rea assieme ad Alex Lowes e ad Lucas Mahias. Il sei volte campione del mondo della Superbike torna su uno dei suoi territori di caccia preferiti, ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli sport motoristici si preparano alle gare endurance di altissimo livello. Tra le due ruote il 7 novembre sarà caratterizzato d8 ore di, ultimo appuntamento del Mondiale di categoria. Non corsa nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, torna di gran carriera quest’anno. La Kawasaki, campionessa uscente, ha reso noto il terzetto con cuiall’evento, confermandoRea assieme ade ad. Il sei volte campione del mondo dellatorna su uno dei suoi territori di caccia preferiti, ...

Advertising

46KJP : RT @gponedotcom: Non ci posso credere: Jonathan Rea ha preso la patente per la moto!: VIDEO Il 6 volte campione del mondo della Superbike,… - 1964rebel : RT @gponedotcom: Non ci posso credere: Jonathan Rea ha preso la patente per la moto!: VIDEO Il 6 volte campione del mondo della Superbike,… - efeaazeta : RT @gponedotcom: Non ci posso credere: Jonathan Rea ha preso la patente per la moto!: VIDEO Il 6 volte campione del mondo della Superbike,… - StuartMediaNews : RT @paoloigna1: Davvero paradossale:-) - paoloigna1 : Davvero paradossale:-) -