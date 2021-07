Simona Agnes entra a far parte del consiglio d’amministrazione della Rai (Di lunedì 19 luglio 2021) . L’ha eletta la Camera dei Deputati. Simona è la figlia di Biagio Agnes, che è stato direttore generale della Rai, oltre che fondatore e direttore del Tg3. Attualmente si occupa di comunicazione ed è presidente della Fondazione che porta il nome del padre. La Fondazione Biagio Agnes si impegna a incoraggiare e promuovere iniziative nei settori della cultura, dell’informazione e della comunicazione. Attribuisce ogni anno “un premio giornalistico molto ambito – ha ricordato Agnes in un’intervista – ed è un momento di forte aggregazione per coloro che fanno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) . L’ha eletta la Camera dei Deputati.è la figlia di Biagio, che è stato direttore generaleRai, oltre che fondatore e direttore del Tg3. Attualmente si occupa di comunicazione ed è presidenteFondazione che porta il nome del padre. La Fondazione Biagiosi impegna a incoraggiare e promuovere iniziative nei settoricultura, dell’informazione ecomunicazione. Attribuisce ogni anno “un premio giornalistico molto ambito – ha ricordatoin un’intervista – ed è un momento di forte aggregazione per coloro che fanno ...

Advertising

SerieTvserie : Check Up torna in tv e scoppia il conflitto di interessi per Simona Agnes (neoletta in Cda Rai) - tvblogit : Check Up torna in tv e scoppia il conflitto di interessi per Simona Agnes (neoletta in Cda Rai) - GalantoMassimo : Può una consigliera della Rai produrre un programma che dopo tanti anni torna in onda in Rai? A logica NO, ma è pur… - SemperAdamantes : RT @LaVeritaWeb: Giorgia Meloni furibonda denuncia l'assenza di un consigliere d'opposizione. Si apre la strada a Simona Agnes per la presi… - LPopolari : RT @Apndp: 1987.Per arginare il #Psi filo #Fininvest, il #dc Biagio #Agnes diede #Rai3+#Tg3 a #Pci(all'opposizione) Oggi #Lega+#FI tolgono… -