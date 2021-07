Nintendo: il team Next Level Games è ora parte della compagnia in maniera ufficiale – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 19 luglio 2021) Nintendo menziona ufficialmente, per la prima volta, la presenza del team Next Level Games all’interno della compagnia, tra i team sussidiari.. Nintendo ha pubblicato nelle ore scorse il suo report annuale e, all’interno di questo, viene riportata per la prima volta la presenza ufficiale di Next Level Games come team interno alla compagnia, dopo l’acquisizione avvenuta nei mesi scorsi. Non è ovviamente una novità: il team ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 19 luglio 2021)menziona ufficialmente, per la prima volta, la presenza delall’interno, tra isussidiari..ha pubblicato nelle ore scorse il suo report annuale e, all’interno di questo, viene riportata per la prima volta la presenzadicomeinterno alla, dopo l’acquisizione avvenuta nei mesi scorsi. Non è ovviamente una novità: il...

