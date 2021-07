Lui con il suo complice, attende Giovanni, 69 anni, al bancomat e lo uccide a sangue freddo (Di lunedì 19 luglio 2021) Giovanni Caramuscio è stato ucciso durante un tentativo di rapina a Lequile, in provincia di Lecce, davanti agli occhi increduli della moglie. Aggredito e ucciso in strada, a sangue freddo, mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat. E’ morto così Giovanni Caramuscio, 69 anni, ex funzionario di banca ora in pensione. L’omicidio, consumatosi davanti agli L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 luglio 2021)Caramuscio è stato ucciso durante un tentativo di rapina a Lequile, in provincia di Lecce, davanti agli occhi increduli della moglie. Aggredito e ucciso in strada, a, mentre prelevava contanti da uno sportello. E’ morto cosìCaramuscio, 69, ex funzionario di banca ora in pensione. L’omicidio, consumatosi davanti agli L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : Ma chissà se il somaro tutto tronfio, ansioso di andare con il suo GreenPass come se fosse una medaglia, la prima v… - chetempochefa : 'Più guardo mio marito, più ci vivo insieme, 54 anni anni, e più penso che quando lui morirà la gente dirà: come er… - CarloCalenda : Io e Matteo su mille cose abbiamo visioni diverse. Ma quello che gli sta accadendo da anni su inchieste giudiziarie… - D503Gaetano : @GiovaQuez @ANirospe Guardi Bassetti può dire quello che vuole ma 1) altri scienziati non concordano con lui e 2) s… - VangeloMatteo : RT @Cavalodiritorno: #Salvini scrive: benvenuta alla #Fornero. Dopo averci bullizzato i coglioni dal 2011 fino a sei mesi fa contro la Fo… -