Green pass Italia | se obbligatorio multe in arrivo

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) -inin. Finora siamo solo nel campo delle ipotesi, ma in queste ore prende sempre più piede la possibilità che il governo introduca l'obbligo della certificazione verde covid-19 per alcune attività e che a questo vengano accostate delle sanzioni anche piuttosto salate per chi violerà le regole. Chi sarà sprovvisto delall'interno di un bar o di un ristorante, spiega In realtà, ilnon dovrà essere richiesto solo per un caffè o per la pizza: il ...

Mentre si discute se estendere il Green pass obbligatorio anche nei ristoranti al chiuso ecco arrivare la proposta: Green pass anche per supermercati e centri commerciali. Una proposta che arriva direttamente da Sandra Zampa, ex ...
"Usare il Green pass per prendere i mezzi pubblici va bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni". Lo afferma all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico ...