Filippo Tortu è pronto per il suo esordio olimpico (Di lunedì 19 luglio 2021) Cinque anni fa, il sogno di disputare la sua prima Olimpiade è sfumato per un soffio. Quest’anno invece, nulla può frenare Filippo Tortu dal partire alla volta di Tokyo per esordire sul palcoscenico dei Giochi Olimpici. Il 23enne si presenta in Giappone con un tempo di 10”17, il migliore registrato in questa stagione in occasione della Diamond League di Montecarlo, tenutasi il 9 luglio. Quali sono gli obiettivi olimpici di Filippo Tortu? In una recente intervista al Corriere della Sera, Filippo Tortu ha espresso con molta chiarezza gli obiettivi che si è prefissato per questa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) Cinque anni fa, il sogno di disputare la sua prima Olimpiade è sfumato per un soffio. Quest’anno invece, nulla può frenaredal partire alla volta di Tokyo per esordire sul palcoscenico dei Giochi Olimpici. Il 23enne si presenta in Giappone con un tempo di 10”17, il migliore registrato in questa stagione in occasione della Diamond League di Montecarlo, tenutasi il 9 luglio. Quali sono gli obiettivi olimpici di? In una recente intervista al Corriere della Sera,ha espresso con molta chiarezza gli obiettivi che si è prefissato per questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Tortu Olimpiadi di Tokyo, il debutto di Filippo Tortu "Piè Veloce": "Punto al podio ascoltando i Deep Purple" Una tuta azzurra con le ali ai piedi all'imbarco del volo Az 792 da Roma Fiumicino a Tokyo Haneda. Comincia oggi, su un aereo carico di atleti, trolley e speranze, la prima Olimpiade di Filippo Tortu da Costa Lambro, frazione di Carate Brianza, 23 anni compiuti da trentatrè giorni e il futuro spalancato davanti. Cinque anni fa, Piè Veloce bucò i Giochi di Rio per tre centesimi di ...

Ecco i 384 azzurri alle Olimpiadi di Tokyo ATLETICA LEGGERA - MASCHILE - 100 - 4x100: Marcell Jacobs, Filippo Tortu. 4x100: Davide Manenti, Lorenzo Patta, Hillary Wanderson Polanco Rijo. 200 - 4x100: Eseosa Desalu, Antonio Infantino. 400 - ...

Olimpiadi di Tokyo, il debutto di Filippo Tortu «Piè Veloce»: «Punto al podio ascoltando i Deep Purple» Brianzolo, nato a Milano 23 anni fa, è stato il primo atleta italiano a correre i cento metri piani in meno di 10 secondi. «Vado in Giappone con l’obiettivo di disputare due finali: quella dei 100 e l ...

