FdI | Malan | non mi sento più di sostenere governo

(Di lunedì 19 luglio 2021) "Non midipiù col mio voto questo". Così il senatore Lucioche ha lasciato Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia, spiegando la sua scelta nella conferenza stampa ...

Agenzia ANSA

Così il senatore Lucioche ha lasciato Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia, spiegando la sua scelta nella conferenza stampa diin corso a Roma "Di recente ho dato voto di dissenso ..."Statuto M5s: Grillo sconfitto"/ Avvocato espulsi: "con Conte sarà partito liquido" LUCIO, ADDIO A BERLUSCONI: PASSA A"Sono molto contenta e fiera di questo annuncio" , ha aggiunto Giorgia ...“Malan – aggiunge la leader di Fdi .- - si batte per la libertà educativa, per la vicenda di Bibbiano ed è uno dei più attivi 'combattenti' contro il Ddl Zan, una legge che secondo noi non ha nulla a ...(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Non mi sento di sostenere più col mio voto questo governo". Così il senatore Lucio Malan che ha lasciato Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia, spiegando la sua scelta ...