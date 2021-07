Covid, è scattato il Freedom Day: in Inghilterra stop alle restrizioni (Di lunedì 19 luglio 2021) Quasi tutte le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 sono state revocate in Inghilterra con lo scattare della giornata odierna , ribattezzata 'Freedom Day', nonostante una fiammata di contagi che... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 luglio 2021) Quasi tutte lelegate alla pandemia di-19 sono state revocate incon lo scattare della giornata odierna , ribattezzata 'Day', nonostante una fiammata di contagi che...

