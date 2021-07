Commenti no vax sui social: dipendente dell'Ulss sospesa in tronco (Di lunedì 19 luglio 2021) Da stasera può definirsi sospesa in tronco la dipendente dell'Ulss 2 Marca trevigiana che nei giorni scorsi ha commentato su Facebook contro i vaccini e la pandemia. La donna, infatti, è stata ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 19 luglio 2021) Da stasera può definirsiinla2 Marca trevigiana che nei giorni scorsi ha commentato su Facebook contro i vaccini e la pandemia. La donna, infatti, è stata ...

