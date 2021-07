Un approccio responsabile | efficace e sicuro allo Spazio L’analisi del generale Capasso

Leggi su formiche

(Di domenica 18 luglio 2021) Da quando il 3 dicembre 2019 il segretariodella Nato, Jens Stoltenberg, ha annunciato la volontà dell’Alleanza Atlantica di riconoscere loextra-atmosferico come quinto dominio delle operazioni (in aggiunta ai tradizionali domini terrestre, marittimo e aereo, nonché al più recente dominio cibernetico) è risultato ancor più chiaro come gli assetti spaziali, tanto militari quanto civili, necessitino di particolare attenzione non solo per gli aspetti di safety, ma anche per quelli di security. Su tale scia, nell’analogo contesto del recente summit Nato, l’Alleanza ha evidenziato come l’accessoai servizi, ai prodotti e ...