Pd | Enrico Letta fa come Renzi | Se perdo a Siena mi dimetto

"Faccio questa battaglia con grande determinazione, sono convinto di poter vincere. Sono abituato ad essere di parola. Sene trarro' le conseguenze: esistono i si e i no. L'ho gia' fatto una volta". Lo ha precisato il segretario del Pda Montalcino () nella manifestazione di lancio della sua candidatura

borghi_claudio : Ma questi pensano ormai che i Senesi siano sgabelli a uso e servizio del PD? Può anche essere che dopo il regalino… - LegaSalvini : ++ MAURIZIO BELPIETRO CONTRO ENRICO LETTA ++ - FrancescoLollo1 : Ipotesi Enrico #Letta candidato del #Pd alle suppletive nel collegio di Siena. Per sistemare le loro poltrone si pu… - Mirandola59 : RT @RossSlik: @Yoda15271485 L'ha detto oggi??????? Diciamo a Letta : Stai sereno Enrico che cor c@xxo che tu e PIDIOTI prenderete i nostri v… - fvtsQK7bvTo6Viv : @ardigiorgio @enrico_farda Che pena Letta e il PD! -

Risale al 2015 infatti la nascita della "Scuola di politiche" di(rivolta ogni anno a 100 giovani ad alto potenziale per essere attori di innovazione e futura classe dirigente: ...Alla Draghi", dicea Repubblica. Fuori dal Palazzo il premier cerca un punto di mediazione con le associazioni di categorie, già sul piede di guerra. "Artigiani e piccoli imprenditori ...Il Pd di Letta alle prese con il dossier Giustizia. I Graffi di Damato. Non so francamente se e quanto abbia esagerato Emilio Giannelli sulla prima pagina del Corriere della Sera ...Il segretario del Pd a tutto campo alla Festa dell'unità al testaccio. E sulle amministrative a Roma dice: "Sono fondamentali, se riparte la capitale riparte il Paese" ...