Paura a Roma: ubriaco importuna i passanti, aggredisce i Carabinieri con una bottiglia e tenta la fuga (Di domenica 18 luglio 2021) Notte all'insegna della Movida Violenta, quella appena trascorsa a Roma, più in particolare tra le vie del Centro. Dopo l'arresto dell'uomo evaso dai domiciliari in via dell'Archeologia, per andare a spacciare a Piazza Trilussa, i Carabinieri hanno tratto in arresto un albanese di 25 anni per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'arresto e l'aggressione Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, sono intervenuti in piazza Trilussa per un uomo che stava disturbando e ...

