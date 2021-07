Olimpiadi di Tokyo, arriva l’annuncio inaspettato di Matteo Berrettini (Di domenica 18 luglio 2021) Con un post sui suoi canali social Matteo Berrettini ha comunicato che non sarà presente alle prossime Olimpiadi di Tokyo Solo una settimana fa, Matteo Berrettini si sfidava sul campo da tennis di Wimbledon contro Novak Djokovic entrando così nella storia del tennis italiano come primo tennista che avesse mai raggiunto un tale traguardo. Lo stesso giorno l’Italia conquistava non solo questo primato nel tennis, ma anche la Coppa di Campioni d’Europa con la Nazionale di calcio maschile. Al ritorno in Patria, una festa ha visto i calciatori e il tennista fare squadra e girare sul bus scoperto ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 luglio 2021) Con un post sui suoi canali socialha comunicato che non sarà presente alle prossimediSolo una settimana fa,si sfidava sul campo da tennis di Wimbledon contro Novak Djokovic entrando così nella storia del tennis italiano come primo tennista che avesse mai raggiunto un tale traguardo. Lo stesso giorno l’Italia conquistava non solo questo primato nel tennis, ma anche la Coppa di Campioni d’Europa con la Nazionale di calcio maschile. Al ritorno in Patria, una festa ha visto i calciatori e il tennista fare squadra e girare sul bus scoperto ...

