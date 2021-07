NBA Finals 2021, i Milwaukee Bucks trionfano a Phoenix e si portano a un successo dal titolo (Di domenica 18 luglio 2021) I Milwaukee Bucks fanno il colpaccio e vincono gara 5 delle NBA Finals 2021 in casa dei Phoenix Suns. Il sodalizio del Wisconsin si è imposto con il risultato finale di 123-119. A guidare verso il successo i Bucks sono stati un Giannis Antetokounmpo da 32 punti, un Khris Middleton da 29 punti e un fantastico Jrue Holiday da 27 punti e 13 assist. Ai Suns, invece, non sono bastati i 40 punti del solito, immarcabile, Devin Booker. I padroni di casa erano partiti fortissimo e avevano dominato il primo quarto. Dopo i primi dodici minuti, grazie, soprattutto, a Booker ed Ayton, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Ifanno il colpaccio e vincono gara 5 delle NBAin casa deiSuns. Il sodalizio del Wisconsin si è imposto con il risultato finale di 123-119. A guidare verso ilsono stati un Giannis Antetokounmpo da 32 punti, un Khris Middleton da 29 punti e un fantastico Jrue Holiday da 27 punti e 13 assist. Ai Suns, invece, non sono bastati i 40 punti del solito, immarcabile, Devin Booker. I padroni di casa erano partiti fortissimo e avevano dominato il primo quarto. Dopo i primi dodici minuti, grazie, soprattutto, a Booker ed Ayton, ...

