Inter, tecnico Lugano: "Giocata alla pari con i campioni d'Italia" (Di domenica 18 luglio 2021) Ieri sera il Lugano ha disputato un ottimo match contro l'Inter, cedendo solo ai rigori dopo una partita terminata sul 2-2. Soddisfatto l'allenatore dei padroni di casa Abel Braga: "Questa squadra è praticamente la stessa della scorsa stagione, siamo a una settimana dall'inizio del campionato e giocarsela alla pari con i campioni d'Italia mi rende molto fiducioso", le sue dichiarazioni a RSI dopo la sconfitta contro la truppa di Simone Inzaghi. SportFace.

