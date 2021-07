Incidenti stradali | due giovani morti su statale 106 jonica

(Di domenica 18 luglio 2021) Due, uno di 22 anni e una ragazza di 16, anni sonola notte scorsa in un incidente stradale in contrada "Oliveto Longo" di Corigliano Rossano. Le vittime viaggiavano lungo la106 ...

Due giovani, uno di 22 anni e una ragazza di 16, anni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale in contrada "Oliveto Longo" di Corigliano Rossano. Le vittime viaggiavano lungo la statale 106 ...MESSINA, 18 LUG Un tamponamento a catena fra quattro auto è avvenuto stamattina sull'autostrada A/20 tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo. Sono rimasti feriti lievemente i ...Ennesimo tragico incidente stradale nella notte. Due giovani, che viaggiavano lungo la statale 106 jonica a bordo di una Fiat 500, sono morti in contrada «Oliveto Longo» ...Sui corpi delle due vittime la Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto l’autopsia Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rossano ed i sanitari del 118, insieme a per ...