"Ho dovuto fare un viaggio all'estero". Vaccino, la confessione di Matteo Renzi: dove, come e quando (Di domenica 18 luglio 2021) Parla del ddl Zan, Matteo Renzi, e avanza la sua proposta per sbloccare la situazione, "un patto per fissare tempi e modifiche". Picchia duro contro il Pd, "il vero partito contrario al provvedimento" e che "pensa di usare questa battaglia per le Amministrative. Ma Enrico Letta farà un passo indietro", profetizza in un'intervista a La Stampa. Ma nella medesima intervista si parla anche del Vaccino. E si scopre che il leader di Italia Viva ancora non ha ricevuto il siero. "Lo farà questa sera", ossia oggi, domenica 18 luglio. Si parla della lotta al Covid, si ricorda a Renzi come sostenga la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Parla del ddl Zan,, e avanza la sua proposta per sbloccare la situazione, "un patto per fissare tempi e modifiche". Picchia duro contro il Pd, "il vero partito contrario al provvedimento" e che "pensa di usare questa battaglia per le Amministrative. Ma Enrico Letta farà un passo indietro", profetizza in un'intervista a La Stampa. Ma nella medesima intervista si parla anche del. E si scopre che il leader di Italia Viva ancora non ha ricevuto il siero. "Lo farà questa sera", ossia oggi, domenica 18 luglio. Si parla della lotta al Covid, si ricorda asostenga la ...

