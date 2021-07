Goodyear - Siamo saliti sul dirigibile Blimp

(Di domenica 18 luglio 2021) Enorme. Basta questo aggettivo per dare l'idea di quanto ilsia grande. In molti l'hanno visto questo weekend sopra i cieli di Milano e Monza, dove ha garantito la copertura aerea della 6 Ore del Wec, ma noi abbiamo avuto l'occasione di vederlo da vicino nella nostra pista di Vairano, dove ha fatto base per questo fine settimana, e di salirci per volare sopra la zona Sud di Milano. Un'esperienza unica nel suo genere: ilsi muove con molta eleganza e fluidità, rivelandosi inaspettatamente confortevole e silenzioso. I dirigibili, infatti, sono mezzi pensati per "essere più leggeri dell'aria": ...

Malachy Tuohy, Head of Communications, Consumer Europe, ha dichiarato: "davvero felici di portare ilBlimp in Italia. Questo iconico dirigibile che molte persone amano consentirà loro ...Le parole di Elena Versari, GM Consumer diItalia "davvero felici che, dopo 10 anni, ilBlimp possa tornare in Italia. Sarà un'occasione per i nostri consumatori " ma non ...Un immenso dirigibile con la sua classica forma allungata sta attraversando il cielo della Brianza. L’occasione è la seconda tappa del Wec, il Mondiale Endurance 2021 che si sta svolgendo questo weeke ...Il primo dirigibile della Goodyear Tire and Rubber Company si alzò in volo nel 1912, ma solamente nel 1917 arrivò il 'tipo b' su richiesta della Marina degli Stati Uniti d'America. Lungo 75 metri e as ...