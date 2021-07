F1 | Hamilton trionfa a Silverstone | secondo un grande Leclerc

(Di domenica 18 luglio 2021)- Lewisalla fine ce la fa. Il britanniconel Gran Premio della Gran Bretagna , decimo appuntamento stagionale della Formula 1 , chiudendo in rimonta dopo la penalità per ...

SILVERSTONE - Lewisalla fine ce la fa. Il britanniconel Gran Premio della Gran Bretagna , decimo appuntamento stagionale della Formula 1 , chiudendo in rimonta dopo la penalità per l'incidente iniziale ...Lewisha vinto il Gp di Gran Bretagna. Il campione del mondo della Mercedes ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc sorpassato dal pilota britannico a due giri dal termine., penalizzato di 10" a causa del contatto nel primo giro che ha provocato l'uscita di pista di Max Verstappen, ha fatto una gara tutta in rimonta ottenendo una vittoria pesante per la ...Una settimana dopo il trionfo dell’Italia di Roberto Mancini ad Euro 2020 ... Successo andato invece a Lewis Hamilton, che ha così spezzato la serie di tre successi del leader del Mondiale Max ...Lewis Hamilton conquista un Gran Premio di Gran Bretagna mozzafiato. A Silverstone il pilota della Mercedes rimonta e supera al penultimo giro Charles Leclerc, conquistando la gara di casa davanti a o ...