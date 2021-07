Calciomercato Lazio: vertice tra Sarri e la dirigenza. Gli argomenti trattati (Di domenica 18 luglio 2021) Ieri Tare e Lotito sono arrivati in quel di Auronzo di Cadore. E con Sarri si sarebbe parlato anche di Calciomercato Sì, ieri in quel di Auronzo è stato il giorno della prima amichevole. Ma sotto le Tre Cime di Lavaredo sono arrivati anche Tare e Lotito. Ed ecco che a tornare d’attualità non può non essere il Calciomercato. CORREA – Infatti, secondo quanto raccontato da Il Messaggero, ieri sarebbe andato in scena un vertice di mercato tra la dirigenza e Maurizio Sarri. Il tutto sarebbe avvenuto nella classica cena di squadra, svoltasi in un ristorante adiacente l’hotel. Il momento giusto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Ieri Tare e Lotito sono arrivati in quel di Auronzo di Cadore. E consi sarebbe parlato anche diSì, ieri in quel di Auronzo è stato il giorno della prima amichevole. Ma sotto le Tre Cime di Lavaredo sono arrivati anche Tare e Lotito. Ed ecco che a tornare d’attualità non può non essere il. CORREA – Infatti, secondo quanto raccontato da Il Messaggero, ieri sarebbe andato in scena undi mercato tra lae Maurizio. Il tutto sarebbe avvenuto nella classica cena di squadra, svoltasi in un ristorante adiacente l’hotel. Il momento giusto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Marotta: 'Nandez? In questo mercato serve pazienza. L'obiettivo è la conferma al vertice. La rosa è ottima' INZAGHI - 'È un allenatore che ha fatto molto bene nella Lazio, lo considero il giusto proseguimento del solco tracciato da Antonio Conte. Noi come società siamo al suo fianco per supportarlo a ...

Lazio, Escalante: 'Voglio giocare di più. Sarri ci chiede molto. Contento per Correa' Commenta per primo Al termine dell'allenamento mattutino della Lazio il centrocampista Gonzalo Escalante ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso: ' Con Sarri si lavora tanto ma siamo felici di questo, impariamo molto da lui. La ...

Calciomercato Lazio, vertice a cena tra Sarri e la dirigenza Lazio News 24 Canta "Bella ciao". Bufera dei tifosi laziali contro Hysaj Luis Alberto ha postato sui suoi canali social un video che ritrae il neo acquisto Hysaj cantare "Bella ciao". Il video è stato poi rimosso per l'insurrezione di alcuni supporter biancocelesti ...

Januzaj alla Lazio?/ Calciomercato news, possibile contatto con Mino Raiola Calciomercato news, la Lazio cerca nuovi innesti per migliorare il proprio reparto avanzato e l'ultimo nome accostato ai biancocelesti è quello di Adnan Januzaj della Real Sociedad.

