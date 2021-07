Barone sul rinnovo di Vlahovic: «Per ballare bisogna essere in due» (Di domenica 18 luglio 2021) Joe Barone ha parlato del tanto discusso rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina: le sue dichiarazioni Joe Barone ha parlato del tanto discusso rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a margine dell’inaugurazione del Fiorentina Village a Moena. «Sono sempre accanto alla squadra e ai giocatori, con Dusan parlo ogni giorno. Stiamo lavorando per un rinnovo, non so se arriva oggi tra settimane o tra qualche mese ma per ballare bisogna essere in due, non si balla da soli». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Joeha parlato del tanto discussodicon la Fiorentina: le sue dichiarazioni Joeha parlato del tanto discussodicon la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a margine dell’inaugurazione del Fiorentina Village a Moena. «Sono sempre accanto alla squadra e ai giocatori, con Dusan parlo ogni giorno. Stiamo lavorando per un, non so se arriva oggi tra settimane o tra qualche mese ma perin due, non si balla da soli». L'articolo proviene da Calcio News ...

