A Los Cabos c' è Seppi in tabellone

(Di domenica 18 luglio 2021) Andreasè l'unico azzurro in gara nel del "Mifel Open ", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 598.545 di scena sui campi in cemento di Los, in messico. Il 37enne di Caldaro , n.87 ATP ...

Andreas Seppi è l'unico azzurro in gara nel del "Mifel Open ", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 598.545 di scena sui campi in cemento di Los Cabos, in messico. Il 37enne di Caldaro , n.87 ATP e settima testa di serie, è stato sorteggiato al primo turno contro l'australiano Alex Bolt , n.146 del ranking: tra l'altoatesino ed il 28enne ...

Il tabellone principale dell'Atp 250 di Los Cabos 2021, evento messicano in programma da lunedì 19 a domenica 25 luglio. Cameron Norrie guida il seeding caratterizzato dalla presenza di John Isner.

ROMA (ITALPRESS) - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (19-25 luglio): LUNEDÌ 19 - Tennis: Atp 250 Gstaad (fino al 25) - Tennis: Atp 250 Los Cabos (fino al 25) - Tennis: Atp 250 ...