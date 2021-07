1069 attrezzature per il mining di criptovalute sono state distrutte in Malesiacon uno schiacciasassi

(Di domenica 18 luglio 2021) Nella città di Sarawak, in Malaysia, le autorità locali hanno distrutto beninformatiche per ildi. I PC in questione furono confiscati in seguito ad una serie di raid della polizia, avvenuti fra febbraio e aprile, per fermare un'operazione didi. Ovviamente non era l'estrazione di criptovaluta ad essere considerata illegale, bensì il furto dell'elettricità ai danni dell'azienda elettrica, Sarawak Energy Berhad. Leggi altro...

