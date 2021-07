VIDEO Juventus, gol e giocate da urlo: i migliori momenti di Pjanic in bianconero (Di sabato 17 luglio 2021) Dalle punizioni magistrali agli assist da capogiro. Il meglio del centrocampista bosniaco con la maglia bianconera Leggi su mediagol (Di sabato 17 luglio 2021) Dalle punizioni magistrali agli assist da capogiro. Il meglio del centrocampista bosniaco con la maglia bianconera

Advertising

juventusfc : ?????????????? ?? Il recap della prima giornata di allenamento ?? - UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ???? #AccaddeOggi: Ronaldo diventa un giocatore della Juventus ?? #UCL - Mediagol : VIDEO Juventus, gol e giocate da urlo: i migliori momenti di Pjanic in bianconero - UgoBaroni : RT @JuvMania: Iniziata la prima seduta di allenamento per i bianconeri. ???? #Juventus #FinoAllaFine - JuvMania : Iniziata la prima seduta di allenamento per i bianconeri. ???? #Juventus #FinoAllaFine -