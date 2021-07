Temptation Island | Manuela chiede il falò di confronto? Spoiler

Advertising

lciae8 : Comunque Temptation Island è il reality meno tossico in assoluto. Nessun fandom e quando finisce è finito davvero. - BITCHYFit : Temptation Island: svelato quando andrà in onda l'ultima puntata * - zazoomblog : Temptation Island 2021 Claudia e Ste pronti alle nozze. Ma ora parla il tentatore Luke - #Temptation #Island… - sansottona : RT @SOPEPA_: per i geni di twitter sg è tipo tommaso di temptation island - infoitcultura : Temptation Island: Ecco che fine hanno fatto le Coppie più amate delle ultime edizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

L'edizione in corso dell'amatissimo reality show si concluderà con due puntate consecutive a fine luglio: i giorni scelti per il finale L'articolo2021 quando finisce: la data, doppio appuntamento proviene da Gossip e Tv .Anticipazioni, doppio appuntamento per il reality di Filippo Bisciglia Il viaggio nei sentimenti dista per giungere al termine, ormai alcune coppie hanno già lasciato il reality ...Arriva un nuovo spoiler, la coppia formata da Manuela e Stefano è sempre più vicina al falò di confronto? Ecco in anteprima cosa vedremo lunedì Lunedì 19 luglio arriva in prima serata su Canale 5, la ...A "Temptation Island" il viaggio nei sentimenti di Manuela e Stefano sembra essere in dirittura d'arrivo. Dopo un pinnettu particolarmente intenso, infatti, la ragazza esce dalla capannina con un diav ...