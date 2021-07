Scuola a settembre, il Cts: vaccini e Green pass obbligatori per docenti e Ata (Di sabato 17 luglio 2021) La didattica in presenza deve essere garantita. Questo è il principio basilare che si segue in vista della riapertura delle scuole a settembre. Sono due gli anni scolastici influenzati dal Covid, con la didattica a distanza che è diventata familiare a docenti, studenti e famiglie. La Dad ha dato una considerevole mano in una fase storica drammatica come quella che da più di un anno e mezzo stiamo vivendo. Ma adesso si deve guardare avanti e tornare alla modalità classica della Scuola, quella tra i banchi. E per fare ciò il Cts ha la sua ricetta, che vede nei Green pass e nei vaccini la ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 luglio 2021) La didattica in presenza deve essere garantita. Questo è il principio basilare che si segue in vista della riapertura delle scuole a. Sono due gli anni scolastici influenzati dal Covid, con la didattica a distanza che è diventata familiare a, studenti e famiglie. La Dad ha dato una considerevole mano in una fase storica drammatica come quella che da più di un anno e mezzo stiamo vivendo. Ma adesso si deve guardare avanti e tornare alla modalità classica della, quella tra i banchi. E per fare ciò il Cts ha la sua ricetta, che vede neie neila ...

