L’intelligenza artificiale per ricreare la voce dello chef Anthony Bourdain (Di sabato 17 luglio 2021) Uscito per la prima volta negli Stati Uniti il 16 luglio, «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain» è il documentario dedicato alla vita del famosissimo chef, per il quale il regista si è servito – in alcune parti – delL’intelligenza artificiale per ricreare la voce del protagonista. LEGGI ANCHE > Il bot che usa L’intelligenza artificiale per rimproverare i parlamentari che si distraggono al telefono La voce artificiale di Anthony Bourdain Come riportato da BBC News, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 luglio 2021) Uscito per la prima volta negli Stati Uniti il 16 luglio, «Roadrunner: A Film About» è il documentario dedicato alla vita del famosissimo, per il quale il regista si è servito – in alcune parti – delperladel protagonista. LEGGI ANCHE > Il bot che usaper rimproverare i parlamentari che si distraggono al telefono LadiCome riportato da BBC News, ...

