I giochi giapponesi rischiano di diventare un focolaio (Di sabato 17 luglio 2021) Non senza sorpresa, ieri si è registrato il primo caso di coronavirus nel villaggio olimpico di Tokyo. Si tratta, fanno sapere gli organizzatori, di una persona proveniente dall’estero e coinvolta nell’organizzazione della manifestazione sportiva. I TIMORI della comunità scientifica giapponese e dell’opposizione al governo si stanno dimostrando fondati: i giochi olimpici e paraolimpici rischiano di trasformarsi in un focolaio di Covid-19. Perché ieri, altre 15 persone legate alle Olimpiadi (tra cui un membro coreano del Cio, Ryu Seung-min) sono risultate … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 luglio 2021) Non senza sorpresa, ieri si è registrato il primo caso di coronavirus nel villaggio olimpico di Tokyo. Si tratta, fanno sapere gli organizzatori, di una persona proveniente dall’estero e coinvolta nell’organizzazione della manifestazione sportiva. I TIMORI della comunità scientifica giapponese e dell’opposizione al governo si stanno dimostrando fondati: iolimpici e paraolimpicidi trasformarsi in undi Covid-19. Perché ieri, altre 15 persone legate alle Olimpiadi (tra cui un membro coreano del Cio, Ryu Seung-min) sono risultate … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

