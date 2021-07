I contagi salgono e il governo cambia in corsa le regole per evitare le zone gialle (Di sabato 17 luglio 2021) Ora che i contagi, spinti dalla variante Delta, cominciano ad aumentare sensibilmente, il ministro della Salute Roberto Speranza si ricorda di voler cambiare i criteri per l’assegnazione delle regioni alle fasce gialle, arancioni e rosse. “Peserà di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”, fa sapere il titolare del dicastero: una soluzione che mette d’accordo anche i territori, pronti a mettersi al riparo da misure più stringenti, ma che arriva con un tempismo quantomeno sospetto. I contagi tra i giovani sono in crescita, e ci sono due milioni e mezzo di over 60 ancora non vaccinati. Stando ai ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Ora che i, spinti dalla variante Delta, cominciano ad aumentare sensibilmente, il ministro della Salute Roberto Speranza si ricorda di volerre i criteri per l’assegnazione delle regioni alle fasce, arancioni e rosse. “Peserà di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”, fa sapere il titolare del dicastero: una soluzione che mette d’accordo anche i territori, pronti a mettersi al riparo da misure più stringenti, ma che arriva con un tempismo quantomeno sospetto. Itra i giovani sono in crescita, e ci sono due milioni e mezzo di over 60 ancora non vaccinati. Stando ai ...

borghi_claudio : @ExtraLabel Scusi eh, ma non ha pensato che magari si può fare no al green pass e no a chiudere in casa la gente? T… - GiovanniToti : Se il diritto alla salute è garantito, perché limitare le libertà? Salgono i contagi ma non le ospedalizzazioni per… - VaniaDelli : RT @riccardomonet: Quando i contagi scendono la Meloni strepita e vuole aprire pure i muri. Quando i contagi salgono, lei tace. Comodo così… - riccardomonet : Quando i contagi scendono la Meloni strepita e vuole aprire pure i muri. Quando i contagi salgono, lei tace. Comodo così, eh? - harrylee773 : RT @PalermoToday: Coronavirus, in Sicilia salgono ancora i positivi: superati i 400 casi giornalieri ma nessun morto -