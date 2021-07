F1 GP Gran Bretagna 2021, Mekies: “Buon debutto per la sprint qualifying, ottima prova di Leclerc” (Di sabato 17 luglio 2021) Il racing director Ferrari, Laurent Mekies, al termine della prima sprint qualifying nel Gran Premio di Gran Bretagna 2021, ha analizzato la prestazione delle Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz: “Un Buon debutto per la sprint qualifying, che ha offerto spettacolo e spunti interessanti. Da parte nostra, ottima la prova di Charles, che ha mantenuto per la griglia di domani la posizione conquistata ieri e, soprattutto, ha dimostrato un bel passo, ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Il racing director Ferrari, Laurent, al termine della primanelPremio di, ha analizzato la prestazione delle Rosse di Charlese Carlos Sainz: “Unper la, che ha offerto spettacolo e spunti interessanti. Da parte nostra,ladi Charles, che ha mantenuto per la griglia di domani la posizione conquistata ieri e, soprattutto, ha dimostrato un bel passo, ...

