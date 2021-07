Covid, nel Regno Unito 54.674 casi in 24 ore: picco più alto da metà gennaio (Di sabato 17 luglio 2021) Nel corso dell'ultima settimana i nuovi contagi sono cresciuti di oltre il 40% e i morti del 47,9% (da domenica scorsa sono stati 284) Leggi su rainews (Di sabato 17 luglio 2021) Nel corso dell'ultima settimana i nuovi contagi sono cresciuti di oltre il 40% e i morti del 47,9% (da domenica scorsa sono stati 284)

Agenzia_Ansa : La totale eliminazione delle restrizioni anti Covid nel Regno Unito è una scelta 'pericolosa e immorale' per tutto… - Corriere : A Roma focolaio legato alla partita dell’Italia vista in un pub nel quartiere Monteverde: già 73 casi - Agenzia_Ansa : Grande passo indietro nelle vaccinazioni infantili nel mondo a causa della pandemia da Covid-19. Nel 2020, 23 milio… - aledeniz : @GigiEinaudi @massimodiperna @Ryanair @Ryanair_IT No, non funziona così :) il turista non c’entra nulla. I €6,50 ad… - calciomercatoit : #Spezia, UFFICIALE: altri sette positivi al #coronavirus (sei calciatori) nel gruppo squadra, attività sospese -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Covid, variante Delta, scoperto perchè è così contagiosa: carica virale 1000 volte superiore alle altre Uno studio mette a confronto un focolaio esploso in Cina con i primi casi a Wuhan nel 2020, cercando di capire la trasmissibilità della variante delta. Argomenti trattati Covid, ecco perchè la variante Delta è così contagiosa Covid, variante Delta più contagiosa delle altre: carica ...

Membro sudcoreano del Cio positivo Oro ad Atene 2004 nel singolo di tennis tavolo, Ryu ha fatto sapere di essere asintomatico, scusandosi con tutti coloro che potrebbero essere stati toccati dalla sua positivita'. Stamane era stata ...

Coronavirus nel mondo, Cdc: "Nuova pandemia tra non vaccinati". Torna il coprifuoco a Barcellona la Repubblica Coronavirus, turismo internazionale: le nuove limitazioni introdotte in Francia Nuove restrizioni contro il Covid in Francia: i viaggiatori non vaccinati dovranno fornire un test negativo fatto nelle 24 ore prima della partenza.

Vaccini anti Covid, 4.206.484 dosi somministrate in Puglia BARI - Sono 4.206.484 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.07 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 94,3% di ...

