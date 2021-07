Calcio | Lazio | Sarri ok all' esordio | 10 - 0 in prima amichevole

Advertising

CB_Ignoranza : Si è giocata ieri sera a Roma la finale di Coppa Italia di Calcio a 8 tra la Totti Sporting Club e la Lazio. Dopo i… - SkySport : Lazio, Sarri ai tifosi: 'Se sento dire qualcosa contro Muriqi, caccio tutti'. VIDEO #SkySport #Lazio #Sarri #Muriqi - Gazzetta_it : Un positivo al Covid nel ritiro della #Lazio di Auronzo di Cadore - sportli26181512 : Sarri sorride: la sua Lazio parte subito con 10 gol: Sarri sorride: la sua Lazio parte subito con 10 gol Finisce 10… - Eurosport_IT : 'Se risento dire qualcosa su Muriqi, faccio allontanare tutti i tifosi' ?? #Lazio | #Sarri | #Muriqi -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lazio

I club di Serie A tornano in campo per le prime amichevoli estive. Felipe Anderson subito in gol con lache parte con 10 gol. Il Milan ne fa 6 alla Pro Sesto. Simeone scatenato nel Cagliari, triplette per Mancuso dell'Empoli e Scamacca del Sassuolo. Bianchi trascina il ...Assenti i nazionali e anche Sensi e Calhanoglu ma il tecnico exci tiene comunque a fare bene ...ore 20.30 allo stadio Cornaredo e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport...Al tecnico piace proporre il calcio, mi trovo bene nel 4-3-3 ... privatamente non ho ancora parlato con lui”, le sue parole a Lazio Style Channel. Poi ha aggiunto: "Voglio dimostrare tutto quello che ...Due gol anche per Caicedo, uno su calcio di rigore. La Lazio di Maurizio Sarri prende forma davanti all’entusiasmo di circa 500 tifosi accorsi per assistere al match.