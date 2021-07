Uomini e Donne – Speciale La scelta mercoledì non andrà in onda: ecco cosa vedremo al suo posto (Di venerdì 16 luglio 2021) Qualche settimana fa vi annunciavamo il ritorno di Uomini e Donne in prima serata. Per l’estate, il palinsesto di Canale 5 aveva infatti prospettato di mandare in onda le repliche di Uomini e Donne – Speciale la scelta, grazie alle quali avremmo rivisto le scelte di alcuni ex protagonisti del dating show come Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Tuttavia l’esperimento non sembra aver portato agli effetti sperati. La prima serata è stata quella di mercoledì 14 con la scelta di Lorenzo che ha ottenuto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 16 luglio 2021) Qualche settimana fa vi annunciavamo il ritorno diin prima serata. Per l’estate, il palinsesto di Canale 5 aveva infatti prospettato di mandare inle repliche dila, grazie alle quali avremmo rivisto le scelte di alcuni ex protagonisti del dating show come Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Tuttavia l’esperimento non sembra aver portato agli effetti sperati. La prima serata è stata quella di14 con ladi Lorenzo che ha ottenuto ...

Advertising

amnestyitalia : #Libia Nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - T0cac0caN2 : RT @DevisZanaga: Vedo donne con 8 buste della spesa e uomini con le chiavi della macchina in mano. - vincentimmi : Apro Instagram e vedo: - tette - culi femminili - culi maschili - uomini a petto nudo - uomini in mutande col cane… -