Traffico Roma del 16-07-2021 ore 09 | 00

(Di venerdì 16 luglio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in tangenziale est e abbiamo cuore per un incidente da San Lorenzo fino a San Giovanni mentre verso lo stadio Olimpico troviamo code auguri tra la Salaria e via dei Campi Sportivi sul Raccordo Anulare si sta in fila tra il bivio per laNapoli e la Appia in carreggiata interna e tra Laurentina e Appia in esterna altri rallentamenti poi reggiata interna tra la Nomentana e la ...