Speranza annuncia modifiche nel "cambio di colore" delle Regioni (Di venerdì 16 luglio 2021) Il sistema dei colori è destinato a cambiare. Le indiscrezioni delle ultime settimane, condite dalle classiche e immancabile polemiche politiche, sono state confermate quest'oggi dal Ministro della Salute Roberto Speranza. I famosi criteri che fino ad ora, hanno portato a una classificazione quadricolore (bianco, giallo, arancione e rosso) in base al livello di rischio epidemiologico, saranno rivisti basandosi su alcuni princìpi più attuali. Il tutto dovrebbe avvenire prima delle prossime ordinanza sulle Regioni gialle (probabilmente da lunedì 26 luglio). Regioni gialle, ...

