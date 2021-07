Si libera un posto sulla Blue Origin, Jeff Bezos porta un 18enne nello spazio (Di venerdì 16 luglio 2021) Con il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, il 20 luglio prossimo volerà nello spazio un 18enne olandese, Oliver Daemen. Ad annunciarlo è Blue Origin. Il misterioso vincitore dell’asta da 28 milioni di dollari per un posto sulla navicella spaziale partirà successivamente con un altro volo per “impegni concomitanti” e quindi si è liberato inaspettatamente un posto sul primo volo. Un portavoce della società ha detto che Daemen, che frequenterà l’Università di Utrecht nei Paesi Bassi per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Con il fondatore di Amazon,, il 20 luglio prossimo voleràunolandese, Oliver Daemen. Ad annunciarlo è. Il misterioso vincitore dell’asta da 28 milioni di dollari per unnavicella spaziale partirà successivamente con un altro volo per “impegni concomitanti” e quindi si èto inaspettatamente unsul primo volo. Unvoce della società ha detto che Daemen, che frequenterà l’Università di Utrecht nei Paesi Bassi per ...

