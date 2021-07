Pensioni 2022 a 63 anni, la spunta l'Inps? Ecco a chi conviene (Di venerdì 16 luglio 2021) Uscire dal lavoro con una misura flessibile a partire dai 63 anni di età, con una penalizzazione solo fino a 67 anni di età sarebbe una valida soluzione allo scalone di 5 anni che la quota 100 lascerà una volta scomparsa. E alla fine potrebbe essere proprio questa la via, perché come proprio l'Inps ha confermato nella sua relazione annuale presentata dal suo presidente, Pasquale Tridico a Montecitorio, la misura dallo stesso Tridico proposta (pensione a 63 anni) sarebbe a basso costo per le casse statali. Pensione a 63 anni, analisi costi benefici per i lavoratori Se nella relazione alla ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 16 luglio 2021) Uscire dal lavoro con una misura flessibile a partire dai 63di età, con una penalizzazione solo fino a 67di età sarebbe una valida soluzione allo scalone di 5che la quota 100 lascerà una volta scomparsa. E alla fine potrebbe essere proprio questa la via, perché come proprio l'ha confermato nella sua relazione annuale presentata dal suo presidente, Pasquale Tridico a Montecitorio, la misura dallo stesso Tridico proposta (pensione a 63) sarebbe a basso costo per le casse statali. Pensione a 63, analisi costi benefici per i lavoratori Se nella relazione alla ...

Advertising

TrendOnline : Con una modifica al #decretosostegnibis, in fase di conversione in legge, la Camera rimodula le tempistiche per il… - RBasso14 : #quota41 x tutti improponibile in quanto troppo costosa: 4,3 MLD solo per il 2022! Però spendiamo altrettanti, all… - albertotozzi3 : RT @ItalianPolitics: Problemi franzosi macronisti: 1) riforma delle pensioni rognosa; 2) gestione critica dell’ordine pubblico; 3) Art.24 L… - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: Problemi franzosi macronisti: 1) riforma delle pensioni rognosa; 2) gestione critica dell’ordine pubblico; 3) Art.24 L… - ManuQ24916888 : RT @ItalianPolitics: Problemi franzosi macronisti: 1) riforma delle pensioni rognosa; 2) gestione critica dell’ordine pubblico; 3) Art.24 L… -